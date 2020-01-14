Тюменцев возмутил проект благоустройства популярного городского парка

Тюменцам не понравился проект благоустройства, предложенный городской администрацией Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцев возмутил проект благоустройства парка Заречный. Публикацию на эту тему пользователи разместили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Вдоль домов Щербакова 90 и 98 автостоянка для посетителей и гостей концертной площадки и аквапарка будет. Так у них в плане. Автостоянку перемещать отказались. На собрании жители предлагали разместить ее вдоль ул. Астраханская. Неужели у самого аквапарка мало в асфальт закатали?», — возмущается Евгения Владимирова.

По ее словам, в парке также собираются построить концертную площадку и сцену прямо под окнами жилых домов. Какими-то документами эту информацию Владимирова в публикации не подтверждает. Оперативно связаться с ней не удалось: на сообщения в соцсетях тюменка не отвечает.

В горадминистрации «URA.RU» пояснили, что проект благоустройства парка был согласован с жителями заречных микрорайонов. «Размещение концертной площадки, сцены, торгового центра и парковок для гостей и посетителей парка в жилых кварталах Заречной части города, а именно вдоль жилых домов № 98, 112 по ул. Щербакова, концепцией парка не предусмотрено», — ответили агентству в пресс-службе городской администрации.