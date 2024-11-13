Погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело: что известно о взрыве на производстве в Тюмени

В Тюмени в нежилом помещении цеха по производству мебели произошел разрыв отопительного котла. В результате погибли два человека — директор и сотрудник предприятия. Вся информация о ЧП к этому часу — в сбойке URA.RU.
Что произошло
Трагедия произошла днем 13 ноября 2024 года. В нежилом помещении цеха по производству кухонной мебели по адресу улица Ветеранов Труда, 58/1 произошел разрыв отопительного котла.
Жертвы происшествия
В результате аварии двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью. Директор организации и один из сотрудников скончались на месте.
Проверка по факту ЧП
Следователи и прокуроры провели доследственную проверку на месте трагедии. К проверке были подключены сотрудники Государственной инспекции труда в Тюменской области, которые проверят исполнение требований законодательства по охране труда.
Уголовное дело
Причины произошедшего будут установлены после ряда экспертиз. Следователи отдела по Ленинскому АО города Тюмени СК России по Тюменской области опрашивают очевидцев и сотрудников предприятия. Проверяется документация о технике безопасности. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Статья — «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». За работой правоохранительных органов следит прокурор Ленинского административного округа Тюмени Руслан Новопашин.
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