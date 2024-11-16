Полпред Жога познакомился с «Уральскими пельменями». Скрин

16 ноября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Артем Жога активно изучает все уральское Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога сходил на шоу «Мастер и мандарины» от «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Оно прошло во Дворце молодежи вечером 16 ноября. Информацию о визите Жога опубликовал в своем личном аккаунте в Telegram (могут видеть только друзья и знакомые). На представление он прибыл из КРК «Уралец», где из VIP-ложи наблюдал за победой хоккейного «Автомобилиста» над «Адмиралом». Матч завершился со счетом 1:0. А накануне Жога вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. Туда приезжала труппа под руководством Владимира Машкова. После спектакля Жога примерил боярский костюм. Такое фото Жога опубликовал в Telegram Скриншот предоставлен читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога сходил на шоу «Мастер и мандарины» от «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Оно прошло во Дворце молодежи вечером 16 ноября. Информацию о визите Жога опубликовал в своем личном аккаунте в Telegram (могут видеть только друзья и знакомые). На представление он прибыл из КРК «Уралец», где из VIP-ложи наблюдал за победой хоккейного «Автомобилиста» над «Адмиралом». Матч завершился со счетом 1:0. А накануне Жога вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. Туда приезжала труппа под руководством Владимира Машкова. После спектакля Жога примерил боярский костюм.