Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога сходил на шоу «Мастер и мандарины» от «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Оно прошло во Дворце молодежи вечером 16 ноября. Информацию о визите Жога опубликовал в своем личном аккаунте в Telegram (могут видеть только друзья и знакомые).
На представление он прибыл из КРК «Уралец», где из VIP-ложи наблюдал за победой хоккейного «Автомобилиста» над «Адмиралом». Матч завершился со счетом 1:0.
А накануне Жога вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. Туда приезжала труппа под руководством Владимира Машкова. После спектакля Жога примерил боярский костюм.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.