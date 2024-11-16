Полпред Жога познакомился с «Уральскими пельменями». Скрин

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VIII Общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». День второй. Екатеринбург, жога артем
Артем Жога активно изучает все уральское Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога сходил на шоу «Мастер и мандарины» от «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Оно прошло во Дворце молодежи вечером 16 ноября. Информацию о визите Жога опубликовал в своем личном аккаунте в Telegram (могут видеть только друзья и знакомые).

На представление он прибыл из КРК «Уралец», где из VIP-ложи наблюдал за победой хоккейного «Автомобилиста» над «Адмиралом». Матч завершился со счетом 1:0.

А накануне Жога вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. Туда приезжала труппа под руководством Владимира Машкова. После спектакля Жога примерил боярский костюм.

Такое фото Жога опубликовал в Telegram
Такое фото Жога опубликовал в Telegram

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога сходил на шоу «Мастер и мандарины» от «Уральских пельменей» в Екатеринбурге. Оно прошло во Дворце молодежи вечером 16 ноября. Информацию о визите Жога опубликовал в своем личном аккаунте в Telegram (могут видеть только друзья и знакомые). На представление он прибыл из КРК «Уралец», где из VIP-ложи наблюдал за победой хоккейного «Автомобилиста» над «Адмиралом». Матч завершился со счетом 1:0. А накануне Жога вместе с тюменским губернатором Александром Моором ходил в тобольский драмтеатр. Туда приезжала труппа под руководством Владимира Машкова. После спектакля Жога примерил боярский костюм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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