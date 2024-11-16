Главы нескольких регионов РФ поддержали президента Абхазии

Главы нескольких регионов России поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию на фоне протестов в республике, назвав их попыткой госпереворота. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента.
«Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов РФ в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку», — рассказали в пресс-службе президента Абхазии. По данным пресс-службы, главы российских регионов назвали протесты в Абхазии попыткой государственного переворота и пожелали абхазскому народу мира.
Протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией в Сухуме призвали президента страны уйти в отставку. Бжания, в свою очередь, от этого отказался, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. При этом оппозиционеры утверждают, что выступают не против России, а против олигархов, пишет RT.
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