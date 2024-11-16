Главы нескольких регионов РФ поддержали президента Абхазии

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Бжания заявил о поддержке РФ
Бжания заявил о поддержке РФ Фото:
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Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Главы нескольких регионов России поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию на фоне протестов в республике, назвав их попыткой госпереворота. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента.

«Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов РФ в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку», — рассказали в пресс-службе президента Абхазии. По данным пресс-службы, главы российских регионов назвали протесты в Абхазии попыткой государственного переворота и пожелали абхазскому народу мира.

Протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией в Сухуме призвали президента страны уйти в отставку. Бжания, в свою очередь, от этого отказался, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. При этом оппозиционеры утверждают, что выступают не против России, а против олигархов, пишет RT

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Главы нескольких регионов России поддержали президента Абхазии Аслана Бжанию на фоне протестов в республике, назвав их попыткой госпереворота. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского президента. «Руководители республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов РФ в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжания выразили ему поддержку», — рассказали в пресс-службе президента Абхазии. По данным пресс-службы, главы российских регионов назвали протесты в Абхазии попыткой государственного переворота и пожелали абхазскому народу мира. Протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией в Сухуме призвали президента страны уйти в отставку. Бжания, в свою очередь, от этого отказался, отклонив требования оппозиции. На данный момент он покинул столицу Сухум. При этом оппозиционеры утверждают, что выступают не против России, а против олигархов, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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