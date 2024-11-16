На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Энергопитание станции на данный момент осуществляется через другую линию, сообщили в пресс-службе станции.
«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении ЗАЭС. В настоящее время энергопитание собственных нужд станции обеспечивается за счет линии 330 кВ «Ферросплавная-1».
Отмечается, что никаких нарушений установленных пределов и условий безопасности не обнаружено, персонал станции находится в полной готовности к оперативному реагированию.
Все энергоблоки Запорожской АЭС сейчас находятся в режиме «холодной остановки». Техническое обслуживание оборудования производится строго в соответствии с необходимыми регламентами и под тщательным контролем за соблюдением норм радиационной безопасности. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает естественные фоновые значения.
Ранее украинские военные обстреляли инфраструктуру ЗАЭС. В результате произошедшего был уничтожен пост радиационного контроля станции. После атаки специалисты вручную замерили уровень радиации.
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