На ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Днепровская»

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На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Днепровская», питание станции обеспечивает линия «Ферросплавная -1»
На ЗАЭС отключили линию энергоснабжения «Днепровская», питание станции обеспечивает линия «Ферросплавная -1» Фото:

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Энергопитание станции на данный момент осуществляется через другую линию, сообщили в пресс-службе станции. 

«На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении ЗАЭС. В настоящее время энергопитание собственных нужд станции обеспечивается за счет линии 330 кВ «Ферросплавная-1».

Отмечается, что никаких нарушений установленных пределов и условий безопасности не обнаружено, персонал станции находится в полной готовности к оперативному реагированию.

Все энергоблоки Запорожской АЭС сейчас находятся в режиме «холодной остановки». Техническое обслуживание оборудования производится строго в соответствии с необходимыми регламентами и под тщательным контролем за соблюдением норм радиационной безопасности. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает естественные фоновые значения.

Ранее украинские военные обстреляли инфраструктуру ЗАЭС. В результате произошедшего был уничтожен пост радиационного контроля станции. После атаки специалисты вручную замерили уровень радиации. 

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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) автоматически отключилась высоковольтная линия «Днепровская». Энергопитание станции на данный момент осуществляется через другую линию, сообщили в пресс-службе станции.  «На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ „Днепровская“», — говорится в сообщении ЗАЭС. В настоящее время энергопитание собственных нужд станции обеспечивается за счет линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Отмечается, что никаких нарушений установленных пределов и условий безопасности не обнаружено, персонал станции находится в полной готовности к оперативному реагированию. Все энергоблоки Запорожской АЭС сейчас находятся в режиме «холодной остановки». Техническое обслуживание оборудования производится строго в соответствии с необходимыми регламентами и под тщательным контролем за соблюдением норм радиационной безопасности. Радиационный фон на территории ЗАЭС и в прилегающих районах остается стабильным и не превышает естественные фоновые значения. Ранее украинские военные обстреляли инфраструктуру ЗАЭС. В результате произошедшего был уничтожен пост радиационного контроля станции. После атаки специалисты вручную замерили уровень радиации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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