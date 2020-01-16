Пермский минфин решил, где разместить свободные деньги

Министерство финансов Пермского края определилось с кредитной организацией, на счетах которой будут размещены свободные денежные средства краевого бюджета. Информация об итогах отбора заявок уполномоченных организаций размещена на сайте минфина. В отборе приняло участие два банка: «Сбербанк» и «Открытие». Последний в итоге и был признан победителем.
«Победитель отбора — ПАО „Банк ‚Открытие‘“. Сумма размещения — четыре миллиарда рублей, срок — 31 день, ставка — 5,91% годовых», — сообщается на сайте министерства финансов Прикамья. Указано, что средства будут размещены 16 января 2020 года.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подписал постановление, согласно которому временно свободные средства будут размещаться на банковских депозитах. Цель — получение дохода в краевой бюджет в виде процентов.