Экс-губернатор Прикамья создал компанию для своего винного проекта

Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов основал в Перми ООО «Винные аналитические системы» (ВАС). Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс».
«Юрлицо с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано 10 января», — пишет издание. Основным видом деятельности фирмы станет разработка компьютерного программного обеспечения. Бывший губернатор пояснил, что компания будет изготавливать программные продукты для винной отрасли. Директором ВАС назначен Алексей Бодров, который также возглавляет благотворительный фонд БФ «Норпексаль Фонд», основанный Чиркуновым.
Ранее журнал Forbes писал о представителях уральской элиты, владеющих виноградниками во Франции. Одним из них оказался экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов. Его имение в городе Аньяне входит в пятерку лучших виноделен региона Лангедок.