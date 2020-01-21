20 января 2020
19 января 2020
18 января 2020

Экс-губернатор Прикамья создал компанию для своего винного проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Персоны, чиркунов олег
Новая компания Чиркунова будет разрабатывать программные продукты для винной отраслиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Экс-губернатор Прикамья Олег Чиркунов основал в Перми ООО «Винные аналитические системы» (ВАС). Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на «СПАРК-Интерфакс».

«Юрлицо с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано 10 января», — пишет издание. Основным видом деятельности фирмы станет разработка компьютерного программного обеспечения. Бывший губернатор пояснил, что компания будет изготавливать программные продукты для винной отрасли. Директором ВАС назначен Алексей Бодров, который также возглавляет благотворительный фонд БФ «Норпексаль Фонд», основанный Чиркуновым.

Ранее журнал Forbes писал о представителях уральской элиты, владеющих виноградниками во Франции. Одним из них оказался экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов. Его имение в городе Аньяне входит в пятерку лучших виноделен региона Лангедок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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