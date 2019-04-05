Уральский экс-губернатор создал благотворительный фонд

Олег Чиркунов зарегистрировал благотворительный фонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов зарегистрировал в Перми благотворительный фонд БФ «Норпексаль Фонд».

Регистрация организации состоялась 19 марта. «Норпексаль», как пишет «Коммерсант», это наименование головной компании холдинга экс-губернатора, швейцарского акционерного общества, в которое входят пермские компании группы ЭКС. Директором фонда стал курирующий в группе юридические вопросы Алексей Бодров.

Как рассказал в беседе с изданием сам Чиркунов, он не хочет делать деятельность фонда публичной, поэтому не стал раскрывать цели и задачи созданной им благотворительной организации.