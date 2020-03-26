Семья уральцев поможет екатеринбургским медикам в борьбе с коронавирусом

В больницу №40 поступают больные с подтвержденным диагнозом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Инфекционное отделение городской клинической больницы №40 Екатеринбурга приобрело аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton-C2 производства Швейцарии. Он будет, в случае необходимости, использован для лечения больных коронавирусной инфекцией. Необходимые для его покупки средства в размере двух миллионов рублей выделили уральский бизнесмен Игорь Ковпак и его сын Лев Ковпак. Они же доставили аппарат в больницу. Еще миллион рублей они направили на организацию питания сотрудников отделения.

Как сообщили URA.RU в медицинском учреждении, аппарат ИВЛ может использоваться для помощи как взрослым пациентам, так и детям. В пресс-службе городского управления здравоохранения добавили, что бизнесмен также помог купить больнице восемь кофемашин на 180 сотрудников.

Игорь Ковпак заявил корреспонденту URA.RU, что считает решение о выделении средств больнице «обычным поступком обычного гражданина, который уважает жителей Екатеринбурга». «Зачем вы об этом пишете? Пандемия коронавируса — это наша общая беда, для борьбы с которой мы должны объединиться. Сегодня такую помощь оказали мы, завтра это сделает кто-то другой», — уверен бизнесмен.

В инфекционном отделении клинической больницы №40 в настоящее время находится 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-2019.