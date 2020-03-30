29 марта 2020

Медики из Нью-Йорка, лечащие пациентов с коронавирусом, вынуждены одеваться в пакеты. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Людмилой Литвиновой. Екатеринбург, операционная, гинекологическое отделение, операция, лечение, клиника, процедурная, больница
В больнице не хватает средств защиты. Многие из врачей уже заразились на рабочем местеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нью-йоркский стационар Mount Sinai West испытывает острую нехватку расходных материалов. В период пандемии коронавируса врачи вынуждены контактировать с зараженными пациентами без средств защиты. Вместо униформы медперсонал ходит в полиэтиленовых мешках. Об этом рассказала медсестра больницы Диана Торрес.

«В больнице говорят, что расходных материалов достаточно. Мы же получаем их в очень ограниченном количестве. Нам выдавали желтые халаты, поверх них мы надевали голубые фартуки. Они закончились. Теперь одна из медсестер купила полиэтиленовые пакеты, работники надевают их как фартуки», — пояснила Торрес в интервью RT. Она уточнила, что многие врачи уже сами заразились коронавирусной инфекцией, один из них погиб.

По данным ВОЗ, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 634 тысячи человек, скончались 29 957 человек. На территории США первый случай заражения был зарегистрирован 21 января. Общее число зараженных COVID-19 здесь превысило 130 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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