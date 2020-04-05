Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность». Снимок появился в Instagram.
«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!» — подписала Бузова фотографию. Также певица обратилась к своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну: «Теперь ты обязан на мне жениться». В комментариях под постом он предложил ей выйти за него замуж.
Однако пост оказался шуткой. Позже в stories она показала, как подкладывает под платье игрушку, и призналась, что сделала это в рамках челленджа.
Ранее звезда попала в скандал — поводом стало опубликованное в Instagram видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Ее раскритиковали журналисты, блогеры и пользователи соцсетей. В итоге Бузова отказалась удалять ролик и закрыла свой аккаунт.