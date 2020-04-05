04 апреля 2020

Бузова показала живот и написала, что беременна. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Пост Ольги Бузовой оказался шуткойФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность». Снимок появился в Instagram.

«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать!» — подписала Бузова фотографию. Также певица обратилась к своему возлюбленному, блогеру Давиду Манукяну: «Теперь ты обязан на мне жениться». В комментариях под постом он предложил ей выйти за него замуж.

Однако пост оказался шуткой. Позже в stories она показала, как подкладывает под платье игрушку, и призналась, что сделала это в рамках челленджа.

Ранее звезда попала в скандал — поводом стало опубликованное в Instagram видео, на котором она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей». Ее раскритиковали журналисты, блогеры и пользователи соцсетей. В итоге Бузова отказалась удалять ролик и закрыла свой аккаунт.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...