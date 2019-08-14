Бузова отказалась удалить ролик «про блокадницу», вызвавший скандал в Instagram

Ольга Бузова привыкла к гневным комментариям Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова отказалась удалять видеоролик, на котором она облизывает тарелку и сравнивает себя с жителями блокадного Ленинграда. При этом она попросила прощения у тех, кого этот ролик задел.

«Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну», — заявила Бузова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она пояснила, что в ролике она смеялась только над собой.

В ответ на вопрос телеведущего, не думала ли она удалить видео из-за больших нападок на певицу, она ответила, что вся страна говорит о ней уже 15 лет и она привыкла не обращать внимания на хейтеров.

Ольга Бузова выставила в Instagram видео, на котором она облизывает тарелку. Телезвезда также назвала себя «блокадницей», напоминают «Дни.ру». Как писало «URA.RU» ранее, в Госдуме осудили действия поп-звезды, заявив, что она не имеет «тормозов». Мать артистка пояснила, что бабушка ведущей «Дома-2» пережила блокаду и привычка облизывать тарелку распространилось на всех членов семьи. Однако это не остановило пережившего блокаду Илью Резника, который посчитал, что Бузова просто «пухнет от денег», передает агентство Nation News.