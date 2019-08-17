Бузова закрыла Instagram после шутки про «блокадницу»

Певица Ольга Бузова закрыла аккаунт в Instagram после неудачной шутки. Популярный блогер ранее выложила видео, на котором облизывает тарелку и говорит: «Я блокадница».
«Это закрытый аккаунт», — говорится в сообщении, которое появляется перед пользователями, не подписанными на Бузову, при попытке зайти на страницу артистки. При этом число подписчиков поп-звезды составляет 16,2 млн человек.
Ролик Бузовой вызвал волну возмущения. С критикой выступили журналисты, блогеры и пользователи соцсетей. В частности народный артист России Илья Резник, переживший блокаду Ленинграда, заявил, что Бузова «пухнет от денег», напоминает агентство Nation News. Позднее певица объяснила, что ее бабушка была блокадницей, поэтому сама артистка слышала много историй о военных временах и шутила только над собой, уточняет телеканал 360.
Военная блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город осаждали немецкие, финские, испанские и итальянские войска совместно с добровольцами из Северной Африки и Европы. В результате погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек, 97% из которых умерли от голода.