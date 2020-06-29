Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцины от COVID

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Ранее врачи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса на 18 добровольцах. Испытания прошли успешно, побочных реакций или осложнений у привитых не наблюдалось, пишет телеканал « Царьград ».

«Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено», — рассказал Чихляев газете «Красная звезда». По его словам, в дальнейшем им будут делать общие клинические и биохимические анализы крови и проверять на наличие иммунитета к вирусу. Сейчас медики регулярно проводят медосмотр всех добровольцев.

Побочных явлений у испытателей российской вакцины от коронавируса не наблюдается. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

Сейчас медики регулярно проводят медосмотр всех добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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