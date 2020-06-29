28 июня 2020

Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцины от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Сейчас медики регулярно проводят медосмотр всех добровольцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Побочных явлений у испытателей российской вакцины от коронавируса не наблюдается. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

«Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено», — рассказал Чихляев газете «Красная звезда». По его словам, в дальнейшем им будут делать общие клинические и биохимические анализы крови и проверять на наличие иммунитета к вирусу. Сейчас медики регулярно проводят медосмотр всех добровольцев.

Ранее врачи Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели первые клинические испытания вакцины от коронавируса на 18 добровольцах. Испытания прошли успешно, побочных реакций или осложнений у привитых не наблюдалось, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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