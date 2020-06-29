Пользователям смартфоном следует отключать Wi-Fi и подключаться только к проверенным сеткам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователям смартфонов, которые забывают отключать функцию Wi-Fi в своем гаджете, грозит несакционированный доступ к персональным данным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Люди забывают отключать функцию Wi-Fi. И дальше этот Wi-Fi ходит по улице, ищет какие-то сетки, к которым подключается. После этого ваши данные уже не ваши данные. Управление вашим устройством будет перехвачено», — рассказал собеседник агентства. Пользователям следует избегать публичных сеток Wi-Fi, так как ее владелец контролирует весь трафик, который проходит через гаджет, объяснил Седов.

Специалист по кибербезопасности также объяснил, чем может быть опасна включенная функция геолокации. «Например, на Кипре. Румынские домушники, по информации, что какой-то особняк, вилла [на Кипре] осталась без присмотра, прилетают одним днем, обчищают ее и вечером улетают», — рассказал собеседник агентства. При этом Седов отметил, что в данной ситуации виноваты не технологии, а люди, которые не правильно используют смартфон.

По словам эксперта, злоумышленники могут не только удаленно включать геолокацию, но и получить полный контроль над телефоном жертвы. «Преступники могут через странное ПО посадить вам в гаджет какой-то сомнительный продукт, который управляет вашим телефоном дистанционно», — предупредил Седов.

Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн рассказал, как можно ускорить работу смартфона. По его словам, количества свободной памяти в телефоне играет большую роль в быстродействии телефона. Специалист советует периодически удалять ненужные приложения, фотографии, видео и другие файлы из встроенной памяти, пишет RT.

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