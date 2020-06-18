В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону

В условиях пандемии мошенники используют различные способы хищения денег с карт россиян. Часто узнать персональные данные пытаются по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банкам могут запретить использование телефонных звонков для продвижения кредитных продуктов. С такой инициативой к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Прошу рассмотреть целесообразность ограничения использования банками телефонных звонков в адрес граждан для продвижения кредитных продуктов», — приводит выдержку из письма RT. В своем обращении депутат отметил, что граждане не всегда могут определить, откуда поступает звонок: из легальной финансовой организации или от злоумышленников. При этом мошенники, считает Сухарев, могут посредством звонков обманом завладеть персональными данными граждан — номерами счетов и пластиковых карт.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые наживаются на эпидемии. Опасность, по мнению экспертов, может поджидать и в интернете. Замруководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев заявлял, что мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и придумывают все новые способы одурачивания людей, напоминает телеканал 360.

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