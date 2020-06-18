В России хотят запретить банкам предлагать кредиты по телефону

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телефон Альбины. Челябинск, телефон, спам, смартфон, звонки
В условиях пандемии мошенники используют различные способы хищения денег с карт россиян. Часто узнать персональные данные пытаются по телефону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банкам могут запретить использование телефонных звонков для продвижения кредитных продуктов. С такой инициативой к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

«Прошу рассмотреть целесообразность ограничения использования банками телефонных звонков в адрес граждан для продвижения кредитных продуктов», — приводит выдержку из письма RT. В своем обращении депутат отметил, что граждане не всегда могут определить, откуда поступает звонок: из легальной финансовой организации или от злоумышленников. При этом мошенники, считает Сухарев, могут посредством звонков обманом завладеть персональными данными граждан — номерами счетов и пластиковых карт.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые наживаются на эпидемии. Опасность, по мнению экспертов, может поджидать и в интернете. Замруководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев заявлял, что мошенники пользуются ситуацией с коронавирусом и придумывают все новые способы одурачивания людей, напоминает телеканал 360.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...