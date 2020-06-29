28 июня 2020

Владельцам смартфонов посоветовали отключать геолокацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Если человек обеспокоен сбором своих личных данных, геолокацию на смартфоне имеет смысл отключить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Геолокацию на смартфоне следует отключить, если пользователь обеспокоен сбором личных персональных данных со стороны различных приложений. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — цитирует Гриценко «Прайм». По его словам, если пользователь зашел в Instagram, то приложение может распознать, в каком месте находится человек, и передать эту информацию приложениям-партнерам. Ситуацию можно исправить ограничением доступа приложения к геолокации, пояснил эксперт.

Кроме того, полное отключение геолокации через настройки телефона поможет увеличить время работы смартфона, сказал Гриценко. Но эксперт не советует это делать, так как современные устройства используют геолокацию в небольшой промежуток времени, что положительно сказывается на времени работы аккумулятора.

Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, что наличие на смартфоне программного обеспечения, которое владелец не устанавливал, а также перегрев телефона, когда он не используется, может свидетельствовать о том, что устройство прослушивается извне, сообщает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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