Владельцам смартфонов посоветовали отключать геолокацию

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Ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков объяснил, что наличие на смартфоне программного обеспечения, которое владелец не устанавливал, а также перегрев телефона, когда он не используется, может свидетельствовать о том, что устройство прослушивается извне, сообщает « Национальная служба новостей ».

Кроме того, полное отключение геолокации через настройки телефона поможет увеличить время работы смартфона, сказал Гриценко. Но эксперт не советует это делать, так как современные устройства используют геолокацию в небольшой промежуток времени, что положительно сказывается на времени работы аккумулятора.

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — цитирует Гриценко «Прайм». По его словам, если пользователь зашел в Instagram, то приложение может распознать, в каком месте находится человек, и передать эту информацию приложениям-партнерам. Ситуацию можно исправить ограничением доступа приложения к геолокации, пояснил эксперт.

Геолокацию на смартфоне следует отключить, если пользователь обеспокоен сбором личных персональных данных со стороны различных приложений. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Если человек обеспокоен сбором своих личных данных, геолокацию на смартфоне имеет смысл отключить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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