В правительстве Тюменской области громкие перестановки

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении глав регионального департамента здравоохранения и областного департамента недропользования и экологии. Об этом сообщает официальный портал правительства.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства, 3 июля, подписал распоряжение о назначении Натальи Логиновой директором регионального департамента здравоохранения. Директором областного департамента недропользования и экологии Тюменской области, а также главным государственным инспектором региона в области охраны окружающей среды назначена Елена Уляшева», — указано в сообщении правительства региона.
Елена Утяшева последние семь лет возглавляла городской департамент имущественных отношений Тюмени. Наталья Логинова работала заместителем директора областного департамента здравоохранения. По информации URA.RU, после того, как глава регионального депздрава Инна Куликова в марте стала советником главы Минздрава РФ и переехала в Москву, Логинова заняла её место в правительстве.
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