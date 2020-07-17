Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября 2020 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в губернаторы Пермского края Филипп Чернышев не собирает подписи в свою поддержку, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Речь идет, как про 102 подписи муниципальных депутатов, так и про 20 тысяч подписей пермяков. Вместо этого он предложил избирателям самим сделать его работу.

«Самовыдвиженец Чернышев просто заявил о себе и все. Похоже, он даже не пытается бороться за губернаторское кресло», — рассказал URA.RU инсайдер. В частности, Чернышев даже не собирает подписи в электронном виде через «Госуслуги». «Для этого надо лишь зайти туда со своего аккаунта и разрешить поддерживать самого себя», — уточняет инсайдер.

В беседе с корреспондентом URA.RU сам Чернышев сообщил, что не обладает информацией о количестве уже собранных подписей в его поддержку. «Я считаю, что сбор подписей должен быть честным. Если люди хотят за меня проголосовать, то они сами соберут за меня подписи», — сказал он. Также он уточнил, что не хочет собирать подписи через «Госуслуги», поскольку живое общение — это всегда лучше.

С этого года претенденты на кресло губернатора Пермского края получили возможность собрать 25% подписей в свою поддержку в электронном виде. Этим воспользовались два из трех кандидатов-самовыдвиженцев: врио Дмитрий Махонин и директор завода им. Дзержинского Павел Панков.

29 июля начнется этап регистрации кандидатов в губернаторы Пермского края. К этому времени все претенденты должны собрать минимум 102 подписи муниципальных депутатов из 35 территорий региона, а самовыдвиженцам необходимо дополнительно получить по 20 тысяч подписей жителей края.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Сейчас на пост главы региона претендует восемь кандидатов: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Дмитрий Махонин в порядке самовыдвижения, Андрей Михеев от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», самовыдвиженец Павел Панков, Олег Постников от ЛДПР, Александр Репин от «Справедливой России» и Филипп Чернышев в порядке самовыдвижения.

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Кандидата в пермские губернаторы Филиппа Чернышева нельзя поддержать через портал «Госуслуги» Скрин: Госуслуги

Кандидат в губернаторы Пермского края собирает подписи через «Госуслуги» Скрин: Госуслуги