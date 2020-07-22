Экс-чиновник правительства ХМАО получил 16 лет тюрьмы

Он расстрелял бывшую жену и ее отчима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд ХМАО вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он признан виновным в убийстве бывшей жены и ее отчима. Инсайдер агентства в силовом ведомстве назвал имя приговоренного: Олег Ососов, бывший сотрудник аппарата губернатора ХМАО.

«Судом установлено, что в конце мая 2019 года подсудимый, вооружившись карабином „Сайга“, прибыл в дом, расположенный в садово-огородническом кооперативе „Учитель“ города Ханты-Мансийска, где находилась его бывшая супруга, их малолетние дети и отчим женщины. На почве личных неприязненных отношений к бывшей супруге и ее отчиму, мужчина произвел в них из оружия не менее 5 выстрелов. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, приговорил экс-чиновника к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере более 4 млн. рублей.

Ранее URA.RU писало, что мужчина пошел на преступление из-за того, что его бывшая жена собиралась переехать с детьми в другой регион. С мая прошлого года Ососов находился по арестом.