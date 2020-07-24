В Совфеде уточнили, когда экс-президенты смогут быть сенаторами

Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ, в числе которых формирование Госсовета, оглашая послание Федеральному собранию 15 января 2020 года. Ранее сообщалось, что Госсовет может превратиться в один из основных органов политической системы. Для определения его статуса необходимо принять отдельный федеральный закон. Структура будет обеспечивать функционирование и взаимодействие органов публичной власти, а также определять основные направления внутренней и внешней политики. Как сказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, после принятия закона структура станет одним из ключевых институтов в политической системе. Кроме того, Госсовет станет главной площадкой для диалога президента с регионами.

Он допустил, что законопроект о праве президента быть сенатором после окончания его полномочий может быть рассмотрен до конца текущего года. Клишас уточнил, что инициативой работает, в том числе, возглавляемый им профильный комитет Совфеда совместно с Государственно-правовым управлением президента.

Работы над формированием Госсовета и праве президента России после окончания полномочий быть сенатором уже ведутся. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам Клишаса, законопроект будет рассмотрен до конца года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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