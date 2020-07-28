Валерию Сухих уже прочат место в Совфеде РФ Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании «Пермфармация» — попытка надавать на спикера заксобрания Пермского края Валерия Сухих. Компанию связывают с председателем краевого парламента. Тем самым, считает источник URA.RU в политических кругах региона, его вынуждают уйти в отставку.

Однако по другой версии, это игры оппозиции, которой выгодны конфликты перед выборами. «В перспективе место Сухих мог бы занять вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев, баллотирующийся депутаты заксобрания по округу №17. Тем более, что все чаще возникают разговоры о том, что политический долгожитель Сухих, возможно, займет должность сенатора от Пермского края», — отмечает инсайдер.

«Удальев не претендует на место спикера заксобрания. На самом деле, оппозиционно настроенные силы в регионе пытаются дестабилизировать ситуацию и стравить Сухих и врио губернатора», — убежден источник, близкий к администрации губернатора края.

Срок полномочий Валерия Сухих истекает в 2021 году — тогда же будет сформирован и новый состав заксобрания. URA.RU писало, что основным претендентом в сенаторы от исполнительной власти края является пермяк Андрей Климов. В пресс-службе краевого парламента информацию о возможной смене спикера заксобрания оставили без комментариев. Антон Удальев не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Довыборы в заксобрание края по округу №17 пройдут в единый день голосования 13 сентября. Помимо Удальева на них заявились Марат Галимуллин от КПРФ, Алексей Баландин от ЛДПР и Ирина Злобина от «Справедливой России».