В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг первой вакцины от COVID

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Помимо этого, глава государства Владимир Путин сообщил, что в испытании препарата приняла участие его дочь. Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к этой, казалось бы, позитивной новости.
Основной скепсис строится вокруг самого препарата. Комментаторы сходятся во мнении, что с момента начала его испытаний прошло недостаточно времени, чтобы говорить о его безопасности и эффективности.
Участие в испытании первой в мире вакцины дочери Владимира Путина пользователи соцсетей приняли благосклонно. Некоторые сравнили ее с Екатериной II, которая первой в России привилась от оспы, чем показала пример всем гражданам.
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