В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг первой вакцины от COVID

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Дочь Владимира Путина стала первым добровольцем для применения вакцины Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Помимо этого, глава государства Владимир Путин сообщил, что в испытании препарата приняла участие его дочь. Пользователи социальных сетей скептически отнеслись к этой, казалось бы, позитивной новости.

Основной скепсис строится вокруг самого препарата. Комментаторы сходятся во мнении, что с момента начала его испытаний прошло недостаточно времени, чтобы говорить о его безопасности и эффективности.

Участие в испытании первой в мире вакцины дочери Владимира Путина пользователи соцсетей приняли благосклонно. Некоторые сравнили ее с Екатериной II, которая первой в России привилась от оспы, чем показала пример всем гражданам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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