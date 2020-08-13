В Совфеде заявили, что санкции нужно вводить против Польши Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Предложение депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии поражает наглостью и цинизмом. Так считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Откровенно говоря, это заявление возмущает своей наглостью и цинизмом. Если бы российский представитель сделал подобное заявление, то вся Европа бы нас заклеймила тем, что мы вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства», — цитирует Джабарова ТАСС. Он отметил, что неплохо было бы ввести санкции против Польши, так как она вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает. Силовики стреляют резиновыми пулями, используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько человек погибли.

Ранее депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский выразил мнение, что за происходящее в Белоруссии ответственность должна нести Россия, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.