13 августа 2020
12 августа 2020

Скандальный пермский фонд просит помощи министерства Решетникова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последний прямой эфир в Инстаграмме министра экономразвития Решетникова Максима в г. Пермь, решетников максим
Министерство Решетникова определило пермские НКО, которые могут претендовать на господдержку Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский благотворительный фонд «Содействие XXI» век может претендовать на помощь Министерства экономического развития РФ, которое возглавляет Максим Решетников. Фонд вошел в число 274 некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от кризиса в результате распространения коронавируса. Список опубликован на сайте Министерства экономического развития РФ,

Среди тех, кто может претендовать на предоставление финансовой помощи от Минэка РФ, указаны благотворительные фонды «Содействие XXI век» и «Дедморозим», АНО «Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», Западно-Уральский институт экономики и права и другие.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что социально ориентированные НКО, пострадавшие от пандемии, могут претендовать на господдержку. Позднее российское правительство утвердило положение о едином реестре социально ориентированных НКО, чтобы быстрее определить получателей господдержки.

Фонд «Содействие XXI век» выступил главным спонсором строительства фонтана на эспланаде в Перми, где летом прошлого года травмировалось сразу несколько детей. После скандала проверкой деятельности фонда занялся Минюст РФ.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...