Скандальный пермский фонд просит помощи министерства Решетникова

Пермский благотворительный фонд «Содействие XXI» век может претендовать на помощь Министерства экономического развития РФ, которое возглавляет Максим Решетников. Фонд вошел в число 274 некоммерческих организаций, наиболее пострадавших от кризиса в результате распространения коронавируса. Список опубликован на сайте Министерства экономического развития РФ,
Среди тех, кто может претендовать на предоставление финансовой помощи от Минэка РФ, указаны благотворительные фонды «Содействие XXI век» и «Дедморозим», АНО «Центр подготовки молодых футболистов «Амкар», Западно-Уральский институт экономики и права и другие.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что социально ориентированные НКО, пострадавшие от пандемии, могут претендовать на господдержку. Позднее российское правительство утвердило положение о едином реестре социально ориентированных НКО, чтобы быстрее определить получателей господдержки.
Фонд «Содействие XXI век» выступил главным спонсором строительства фонтана на эспланаде в Перми, где летом прошлого года травмировалось сразу несколько детей. После скандала проверкой деятельности фонда занялся Минюст РФ.
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