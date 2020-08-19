19 августа 2020
18 августа 2020

В Тюменской области вновь возросла заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, автобус, общественный транспорт, масочный режим
За последние сутки коронавирус подтвердился у 51 тюменца Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус был обнаружен у 51 человека. Информацию об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее диагноз был подтвержден у 49 жителей региона, за день до этого — у 55. Таким образом, тенденция на снижение заболеваемости продолжает быть нестабильной.

«Тюменская область — 51 (случаев подтвержденного заражения коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 7228 человек.

За последние сутки от COVID-19 вылечилось 23 пациента (6795 за все время). Случаев новых смертей в регионе не зарегистрировано.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти обнаружили причину, по которой у жителей региона был выявлен высокий иммунитет к коронавирусу. По последним данным доля тюменцев с антителами составила 24,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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