В Тюменской области вновь возросла заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Тюменской области коронавирус был обнаружен у 51 человека. Информацию об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Днем ранее диагноз был подтвержден у 49 жителей региона, за день до этого — у 55. Таким образом, тенденция на снижение заболеваемости продолжает быть нестабильной.
«Тюменская область — 51 (случаев подтвержденного заражения коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 7228 человек.
За последние сутки от COVID-19 вылечилось 23 пациента (6795 за все время). Случаев новых смертей в регионе не зарегистрировано.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменские власти обнаружили причину, по которой у жителей региона был выявлен высокий иммунитет к коронавирусу. По последним данным доля тюменцев с антителами составила 24,5%.
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