В Челябинской области закрыли две ковидные базы

В Челябинской области продолжают закрывать ковидные госпитали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области закрываются еще два ковидных госпиталя, где проходили лечение больные коронавирусом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона, прекращается прием заболевших COVID-19 в Саткинской и Ашинской районных больницах.

«С 17 августа прекращена госпитализация пациентов с COVID-19 в Аше, с 19 августа в Сатке, — уточнили в пресс-службе. — Учреждения возвращаются к профильной деятельности. Ликвидация коек для лечения пациентов с COVID-19 продлится до 1 января 2021 года». В минздраве отметили, что если потребуется, закрытые госпитальные базы вновь будут использоваться для лечения больных. В случае вспышки коровнавируса ковидные госпитали восстановят в течение трех дней.

Ковидные базы в Челябинской области стали закрываться с 10 августа. Решение о восстановлении профильной деятельности больниц, переоборудованных под лечение больных COVID-19, принял губернатор Алексей Текслер. К обычному режиму работы уже вернулись областной перинатальный центр, гинекологическое отделение горбольницы №1 и горбольница №11 в Челябинске, центр материнства и детства Магнитогорска.

Восстановление профильной деятельности лечебных учреждений в регионе идет согласно графику минздрава региона. Такое решение принято из-за снижения в регионе числа новых заболевших COVID-19. В области сняты почти все ограничения, введенные с начала пандемии.