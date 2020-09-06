ТРЦ «Аура» эвакуируют третий раз за последние несколько дней Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Посетителей торгово-развлекательного центр «Аура» в Сургуте эвакуировали из-за угрозы его взрыва. Лжетеррористы вымогали 100 тысяч рублей у руководства ТРЦ за то, чтобы здание осталось цело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Кому-то из сотрудников ТРЦ поступил то ли телефонный звонок, то ли сообщение о том, что в „Ауре“ якобы заложена бомба. Для того, чтобы она не взорвалась лжетеррористы требовали 100 тысяч рублей. На место происшествия была вызвана полиция. Однако никаких взрывных устройств обнаружено не было», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Сообщение о заведомо ложном акте терроризма». Его расследованием будет заниматься ФСБ.

В пресс-службе УМВД ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В пресс-службе УСФБ по Тюменской области не ответили на звонок журналиста агентства. В самом ТРЦ журналисту агентства заявили, что не будут ничего комментировать пока правоохранительные органы не завершат все работы в торгово-развлекательном центре.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что за последние несколько дней — это уже третья эвакуация «Ауры». «Все нервничают из-за этого. Только на прошлой неделе были сняты очередные порция ограничений, связанных с коронавирусом. А эти эвакуации, происходящие по разным причинам, сбивают трафик посетителей», — прокомментировал инсайдер.