Свердловские власти ищут деньги для погашения долгов

Свердловский минфин ищет возможность оформить кредит для погашения ликвидации дефицита областного бюджета Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Министерство финансов Свердловской области ищет возможность оформить кредиты на 36 млрд рублей для ликвидации дефицита областного бюджета и погашения долгов региона. Тендеры были опубликованы 7 сентября на сайте госзакупок.

Ведомство разместило 36 аукционов с запросом на кредит по миллиарду рублей. «Кредитор обязуется оказать услуги по предоставлению кредитных средств в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 1 млрд рублей для частичного финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Свердловской области», — говорится в документации каждого из тендеров.

Свердловская область возьмет кредиты под 5,25% годовых у банков на два, три или четыре года в зависимости от тендера. Итоги торгов подведут 30 сентября. В областном министерстве финансов на уточняющие вопросы по закупкам URA.RU сообщили: «Это техническое решение, которое предполагает возможность получения финансирования при необходимости».

Госдолг Свердловской области на 1 августа 2020 года составлял 96,2 млрд рублей. В областном минфине прогнозируют, что верхний предел госдолга в текущем году может превысить 100 млрд рублей, а в 2021 — 115,6 млрд рублей.