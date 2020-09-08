Синоптики рассказали, когда в ХМАО придет бабье лето

«Бабье лето» в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца недели в ХМАО установится солнечная и малооблачная погода. В западных регионах округа к концу недели возможны небольшие осадки. Согласно прогнозам онлайн-сервисов Гидрометцентр и Яндекс.Погода, в южных районах округа температура поднимется до +25 ºС. Ночью минимальная температура воздуха опустится до +5 ºС.

«Сейчас над Югрой устанавливаются юго-западные воздушные потоки. В результате чего из южных районов России к нам приходит тепло. В начале следующей недели ожидаем небольшое понижение температуры, затем вновь небольшое повышение температуры. Такая погода типична для нашего региона и соответствует климатическим нормам», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра Татьяна Соколова.

Днем температура в Ханты-Мансийске будет колебаться от +22 ºС до +16 ºС, в четверг солнечно, на выходных небольшие дожди. В Сургуте облачно, небольшие осадки в конце недели, температура днем от +20 ºС до +15 ºС. В Нефтеюганске в четверг солнечно, на выходных небольшие дожди, температура +20 — 16 ºС