Полпред президента РФ Николай Цуканов встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (архивное фото)
Отец Сергий (Романов) отлучен от церкви — полпред обсудил с Куйвашевым бюджет области — метро в Екатеринбурге пока не будут строить — число умерших от коронавируса выросло. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:
Опального отца Сергия отлучили от церкви
- Скандального схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, отлучили от церкви. Об этом сообщил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации должны разобраться силовики.
Представитель президента РФ встретился с губернатором
- Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым бюджет области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского губернатора.
Откладывается строительство второй ветки метро в Екатеринбурге
- Из-за пандемии коронавируса строительство второй ветки метро в Екатеринбурге приостановлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В регионе побит рекорд смертей от COVID-19
- В области 10 сентября умерли 14 человек, зараженных коронавирусом. Ранее лишь 30 июля был зафиксирован пик смертей, тогда умерли 13 человек.
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