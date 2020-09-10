Полпред президента РФ Николай Цуканов встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец Сергий (Романов) отлучен от церкви — полпред обсудил с Куйвашевым бюджет области — метро в Екатеринбурге пока не будут строить — число умерших от коронавируса выросло. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Опального отца Сергия отлучили от церкви

Скандального схиигумена Сергия, который захватил Среднеуральский женский монастырь, отлучили от церкви. Об этом сообщил председатель Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этой ситуации должны разобраться силовики.

Представитель президента РФ встретился с губернатором

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов обсудил с губернатором Евгением Куйвашевым бюджет области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского губернатора.

Откладывается строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Из-за пандемии коронавируса строительство второй ветки метро в Екатеринбурге приостановлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В регионе побит рекорд смертей от COVID-19

В области 10 сентября умерли 14 человек, зараженных коронавирусом. Ранее лишь 30 июля был зафиксирован пик смертей, тогда умерли 13 человек.