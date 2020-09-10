10 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 11 сентября. Схимонаха Сергия отлучили от церкви, вторую ветку метро не будут строить

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Заседание в заксобрании с полпредом по нацпроектам. Екатеринбург, куйвашев евгений, цуканов николай
Полпред президента РФ Николай Цуканов встретился с губернатором Евгением Куйвашевым (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отец Сергий (Романов) отлучен от церкви — полпред обсудил с Куйвашевым бюджет области — метро в Екатеринбурге пока не будут строить — число умерших от коронавируса выросло. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

Опального отца Сергия отлучили от церкви

Представитель президента РФ встретился с губернатором

Откладывается строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

В регионе побит рекорд смертей от COVID-19

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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