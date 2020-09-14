14 сентября 2020
13 сентября 2020

Глава департамента труда ХМАО покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
Алексей Варлаков официально ушел на пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уволился директор департамента труда и занятости ХМАО Алексей Варлаков. Вчера был последний его рабочий день. Информацию об увольнении URA.RU подтвердил сам экс-чиновник.

«Ушел на пенсию. Заслуженный отдых планирую провести здесь, в Ханты-Мансийске, я местный. Так как я в этом году не был в отпуске, пока отдохну какое-то время, а там видно будет», — добавил Варлаков.

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Сейчас исполняет обязанности директора департамента труда Валерий Беспояско. Варлаков в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что после отпуска планирует продолжить работу, но не стал озвучивать конкретных планов. Экс-чиновник по образованию инженер-механик и экономист. Также в 2002 году завершил обучение на факультете «Государственное и муниципальное управление» в Уральской академии государственной службы. Получил диплом менеджера. На госслужбе Варлаков работал с 1997 года. Родился он в Ханты-Мансийске 25 июня 1963 года.

Ранее URA.RU писало, что уволен директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. По мнению источника агентства, причиной его увольнения стало большое количество скандалов в отрасли и отсутствие заметных достижений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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