Глава департамента труда ХМАО покинул свой пост

Алексей Варлаков официально ушел на пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уволился директор департамента труда и занятости ХМАО Алексей Варлаков. Вчера был последний его рабочий день. Информацию об увольнении URA.RU подтвердил сам экс-чиновник.

«Ушел на пенсию. Заслуженный отдых планирую провести здесь, в Ханты-Мансийске, я местный. Так как я в этом году не был в отпуске, пока отдохну какое-то время, а там видно будет», — добавил Варлаков.

Сейчас исполняет обязанности директора департамента труда Валерий Беспояско. Варлаков в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что после отпуска планирует продолжить работу, но не стал озвучивать конкретных планов. Экс-чиновник по образованию инженер-механик и экономист. Также в 2002 году завершил обучение на факультете «Государственное и муниципальное управление» в Уральской академии государственной службы. Получил диплом менеджера. На госслужбе Варлаков работал с 1997 года. Родился он в Ханты-Мансийске 25 июня 1963 года.

Ранее URA.RU писало, что уволен директор департамента физкультуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. По мнению источника агентства, причиной его увольнения стало большое количество скандалов в отрасли и отсутствие заметных достижений.