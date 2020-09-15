Скандальный коммунист из ХМАО придумал, как остаться в политике

Вадим Абдуррахманов заявил о попытке через суд добиться отмены результатов выборов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лидер «Коммунистов России» в ХМАО Вадим Абдуррахманов собрался оспорить результаты выборов в Сельском поселении Сытомино, где за него проголосовали 18 человек. Своими планами он поделился с журналистом URA.RU

«Готовим исковое заявление в суд для отмены результатов выборов», — рассказал Абдуррахманов, добавив, что основанием для претензии стало нарушение правил агитации со стороны его соперницы.

По мнению коммуниста, победившая на выборах главы Сытомино Ольга Звягина во время избирательной кампании использовала запрещенные для распространения листовки. Абдуррахманов написал жалобу в территориальную избирательную комиссию. Исходя из документов, имеющихся в URA.RU, ТИК действительно определил агитационные материалы Звягиной, как нарушающие закон и запретил их распространение.

«Проиграв Звягиной (за нее проголосовали 82,27% избирателей — ред.), Абдуррахманов решил продолжить политическую борьбу. С технической точки зрения, это верный шаг для политика, который строит свою работу на скандалах», — считает источник URA.RU, занимающийся организацией выборных процессов. В избиркоме ХМАО заявили, что ничего не знают о планах коммуниста.

Лидер «Коммунистов России» не впервые делает громкие заявление. Так, на него подал в суд глава Сургутского района, которого тот назвал жуликом. Также Абдуррахманов пытается доказать, что чиновники незаконно забрали у него детей, таким образом пытаясь на него надавить.

Ранее URA.RU писало, что больше половины избирателей ХМАО не пришли на выборы в единый день голосования. 13 сентября в ХМАО выбирали глав шести городских и сельских поселений и депутатов в семи муниципальных образованиях.