Путин наградил убитого свердловского охотинспектора

Владимир Путин наградил погибшего за мужество при исполнении служебного долга инспектора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении госинспектора по охране животного мира в Свердловской области Андрея Киргинцева Орденом Мужества. Руководитель свердловского Департамента по охране животного мира Александр Кузнецов отметил, что награда вручена «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Департамент животного мира направил в администрацию президента представление о награде, согласованное губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Николаем Цукановым. По словам Александра Кузнецова, погибший инспектор 27 ноября 2019 года был без предупреждения застрелен браконьером в Таборинском районе из охотничьего ружья.

URA.RU подробно сообщало об этом инциденте. На Киргинцева и его напарника Ворохобова напал 56-летний Леонид Нихти. После того, как Киргинцев получил смертельное ранение, между браконьером и вторым инспектором произошла дуэль с применением топоров и ножа. Ворохобову удалось обезвредить преступника, после чего он повез раненого товарища в больницу. Однако спасти жизнь Андрея Киргинцева не удалось. Браконьер Леонид Нихти был 10 сентября приговорен Свердловским облсудом к 22 годам лишения свободы с с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.