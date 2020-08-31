Браконьеру после битвы на топорах со следователем грозит 20 лет

В Свердловский областной суд передано дело бывшего лесника из Таборинского района (Свердловская область) 66-летнего Леонида Нихти, напавшего на двух егерей. Об этом сообщает СКР по Свердловской области.
«Он обвиняется в совершении преступлений по п.„б“ ч.2 ст. 105 („Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности“) и ч.3 ст. 30, п. п.„а“, „б“ ч.2 ст. 105 („Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности“)». — сообщил URA.RU Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел 27 ноября 2019 года в охотничьем домике в шести километрах от деревни Фирули. По версии следствия, егеря, 51-летний Андрей Киригинцев и его напарник Ворохобов, поймали в охотничьем домике браконьера Леонида Нихти. Браконьер из своего ружья «Иж» 12-го калибра смертельно ранил Киргинцева, стрелял и в Ворохобова, но произошла осечка. После этого мужчины вооружились топорами. У обоих рубленые раны головы, кроме того, у егеря еще и ножевые ранения. Тем не менее, Ворохобов, который ранее руководил межрайонным Тавдинским отделом СУ СКР, сумел одолеть браконьера.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, Ворохобов, обезвредив браконьера, оставил его в избушке, а сам повез раненого товарища в больницу, по пути вызвав на место ЧП полицию и «скорую помощь». 12 километров потерпевшего доставляли по снегу, затем 40 километров — до Таборов, и ещё 100 километров — до Тавды. В реанимации больницы егерь Киргинцев скончался. Браконьеру Нихти грозит до 20 лет колонии.
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