Роману Зимину не удалось отедалться судебным штрафом Фото: URA.RU

Инспектор ДПС из Сухого Лога (Свердловская область) Владислав Скопин, которого избил пьяный хулиган, за пять тысяч рублей простил обидчика, и отказался от претензий. Этого не допустила прокуратура, сообщили URA.RU в суде Сухого Лога.

«Условия для прекращения уголовного дела не соблюдены. В связи с чем суд в соответствии с п. 2 ч.5 ст. 446 УПК считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства следователя и возвратить материалы дела руководителю следственного органа. Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя Марамзина о прекращении уголовного дела в отношении Романа Зимина и назначения ему судебного штрафа», — сообщили в суде.

Выяснилось, что Роман Зимин, избивший полицейского Скопина, заплатил ему в качестве компенсации пять тысяч рублей. Кроме того, Зимин перечислил такую же сумму в качестве пожертвования местному центру молодежной культуры. Прокурор посчитал, что это не является основанием для прекращения уголовного дела.

Ранее URA.RU писало, что вечером 18 июля у дома на улице Белинского инспекторы ГИБДД остановили ВАЗ-2107, за рулем которого находился пьяный водитель. Сам автонарушитель вел себя спокойно, но его пассажир, тоже пьяный, с угрозами и кулаками напал на полицейских, несколько раз ударил Скопина.

В СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». «С учетом того, что преступление средней тяжести было совершено впервые, произошло заглаживание причиненного вреда, следователем было вынесено постановление, направленное в суд, для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа», — прокомментировал Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.