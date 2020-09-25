Какая погода ждет россиян в начале октября

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Бабье лето сменится похолоданием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В начале октября на смену бабьему лету придет похолодание, по ночам возможны заморозки. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В выходные и в начале недели температура воздуха в Екатеринбурге будет в пределах 15-17 градусов, а вот в первые дни октября температура понизится до 10-12 градусов, по ночам будет 4-5 градусов. Не исключены ночные заморозки», — рассказал Синенков.

На территории Предуралья и Южного Урала в ближайшие несколько дней, согласно прогнозу, ожидается бабье лето. То же касается европейской части России. Исключение составят Смоленская и Белгородская области. Там, по словам синоптика, на периферии мощного антициклона, который и обуславливает бабье лето, погода будет хуже — облачно, пройдут небольшие дожди.

Сентябрь этого года в Москве вошел в пятерку самых теплых за 140 лет. За две декады сентября средняя суточная температура в столице превысила норму на 2-3 градуса, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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