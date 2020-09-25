Захарова предупредила о новой угрозе для России

В преддверии выборов президента США американская компания Facebook удаляет российские аккаунты для формирования общественного мнения и создает почву для обвинений в адрес России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Facebook удалил 214 российских аккаунтов и 18 групп, которые подозреваются в «иностранном вмешательстве». В компании добавили, что удалённые аккаунты писали про Сирию, Украину, в меньшей степени — про Турцию, Грузию и Белоруссию, передает «Царьград».
Дипломат обратила внимание на формулировку Facebook, который сообщил, что российские аккаунты были «обезврежены». «То есть уже создается, таким образом, ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события — выборов президента США», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
По словам дипломата, компания занимается «зачисткой информационного пространства». «Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла дальше. Она стала элементом не только и не столько запрета, сколько моделирования информационного пространства. А теперь самый главный вопрос: моделирования какого информационного пространства — американского ли? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела», — заключила Захарова.
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