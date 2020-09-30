Сокращение бюджета Тюменской области ударит по студентам

На строительство кампуса планировали потратить более миллиарда рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени не будут в ближайший год строить студенческий кампус в логе реки Тюменки. Выделенное на эти цели финансирование будет урезано из бюджета Тюменской области. Такое решение принял губернатор региона Александр Моор. Документ поправок к бюджету опубликован на официальном сайте региональной думы.

«Предлагается уменьшить расходы на бюджетные инвестиции в объекты строительства и капитальный ремонт, по которым нет принятых бюджетных обязательств. В том числе строительство комплекса зданий для размещения студенческих общежитий в границах улиц Перекопская-Камышинская в г. Тюмени», — указано в документе. Согласно приведенной информации, на эти цели планировалось потратить 1 млрд 105,3 млн рублей из регионального бюджета. Ранее уже объявленная закупка была отменена в связи с отсутствием согласия на общественных слушаниях.

Студенческий кампус был рассчитан на размещение тысячи человек при потребности в 2800 мест, селить в него планировалось как студентов, так и преподавателей. Корпус должен был быть размещен в старом логе реки Тюменки — предположительно центра древнего города Чимги-Тура. Это вызвало серьезные общественные споры, против проекта выступили некоторые историки и активисты. В ноябре 2019 года губернатор Александр Моор заявлял, что проект будет реализован — с предварительными археологическими раскопками.