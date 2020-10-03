Познер раскрыл, при каком раскладе против РФ введут новые санкции

Демократы могут вновь обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы, считает Владимир Познер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Демократическая партия США вновь обвинит Россию во вмешательстве во внутренние дела страны в случае проигрыша на выборах президента демократа Джо Байдена. Таким мнением поделился журналист Владимир Познер, комментируя появление баннера о русском языке в Нью-Йорке.

Ранее в Нью-Йорке появился рекламный плакат с призывом голосовать на выборах президента. На баннере была размещена надпись «Голосуй, потому что уроки русского дорогие». Позднее Конгресс русских американцев (CRA) попросил убрать баннер, заявив, что дискриминирует русскоязычных жителей США.

«Если они проиграют, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций», — цитирует Познера РИА «Новости». Он отметил, что появление таких плакатов — опасных ход, так как настраивает одних людей против других.

Ранее представители американской разведки заявили, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в ход политической гонки в США. В Москве подобные обвинения отрицают.