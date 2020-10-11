Политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман показал свою квартиру. Публицист получил это жилье от руководства одного из каналов для своего проекта.
Жилье Вассермана, площадью 100 квадратных метров, расположено на 30-м этаже элитной новостройки на Ходынском поле в Москве. Значительную часть квартиры занимают книги. «Из всего этого завала (книг — прим. ред.) я пока прочел не больше четверти. Надеюсь, что когда-нибудь отойду от дел и за оставшиеся годы успею все это прочесть», — рассказал НТВ Вассерман.
Помимо книг, в квартире журналиста много календарей, наград и кубков. А у окна стоит снайперская винтовка с оптическим прицелом.
Ранее Вассерман заявил, что размер его пенсии составляет лишь одну двадцать пятую часть от его ежемесячного дохода. Из-за этого журналисту «очень обидно», пишет агентство Nation News.
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