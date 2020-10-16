Актер Паль рассказал о съемках, после которых полюбил порно. «Наш фильм лечит коронавирус»

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Премьера фильма «Глубже» назначена в России на 22 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актеру Александру Палю понравилось сниматься в фильме «Глубже!» об индустрии порно. Об этом уроженец Челябинска рассказал телеведущего Ивану Урганту, пошутив, что картина может вылечить COVID-19.

По сюжету фильма Паль играет неуспешного режиссера, которому выпадает шанс снимать порнографические фильмы. «Это путь самурая в порноиндустрии, который рассматривает порно как предмет искусства. Наш фильм лечит коронавирус», — рассказал Паль в эфире шоу «Вечерний Ургант». По словам актера, в ходе работы над картиной он сам полюбил порнографию.

Герой Паля — собирательный образ из нескольких режиссеров реального мира, рассказал актер. В фильме персонаж челябинца старается привнести в бытовой для этого жанра съемочный процесс долю высокого искусства и психологизма. Премьера комедии «Глубже!» состоится в России 22 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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