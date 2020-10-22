Сбербанк и РЖД могут оштрафовать из-за сотрудников на удаленке

Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru могут оштрафовать за возвращение в офисы сотрудников, указанных как работающих удаленно. Письмо с соответствующим предупреждением в компании направили московские власти. Источник РБК, близкий к столичной мэрии, заявил, что аналогичные письма были направлены еще в несколько десятков компаний.
По данным РБК, Сбербанк подал сведения об отправке на удаленную работу 9956 сотрудников, РЖД — 13168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11632 человек. «Просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах», — говорится в направленных письмах. Отмечается, что это необходимо для недопущения распространения коронавируса и во избежание привлечения к административной ответственности.
Представитель Mail.ru Group Сергей Лучин заявил, что компания перешла на удаленку еще в марте и с тех пор работает в таком режиме. В ВТБ заявили, что строго выполняют все санитарные требования федеральных и региональных властей. В пресс-службе Сбербанка РБК отказались комментировать получение письма, но отметили, что Сбербанк принял решение о переводе до 70% своих офисных сотрудников на удаленный режим работы в регионах с высоким уровнем заболеваемости. При этом все отделения Сбербанка работают в штатном режиме.
Опрос сайта по поиску работы HH.ru показал, что 37% российских компаний не собираются переводить своих сотрудников на удаленную работу из-за коронавируса. В октябре власти Москвы порекомендовали переводить на удаленную работу до 50% сотрудников офисов.
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