ТСН: США и Украина подписали меморандум к соглашению о редкоземельных металлах

Украина и США подписали меморандум по соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, ее слова приводит телеканал ТСН. Она назвала подписание документа историческим шагом в развитии двусторонних отношений.
«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — передал слова Свириденко украинский телеканал в своем telegram-канале.
Ранее власти Киева получили от США обновленный проект соглашения по использованию полезных ископаемых. Согласно этому предложению, Украина будет обязана передать Штатам все права собственности на создаваемый фонд.
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