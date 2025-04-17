17 апреля 2025

ТСН: США и Украина подписали меморандум к соглашению о редкоземельных металлах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, заявила Свириденко
США и Украина подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых, заявила Свириденко Фото:

Украина и США подписали меморандум по соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, ее слова приводит телеканал ТСН. Она назвала подписание документа историческим шагом в развитии двусторонних отношений.

«Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — передал слова Свириденко украинский телеканал в своем telegram-канале.

Ранее власти Киева получили от США обновленный проект соглашения по использованию полезных ископаемых. Согласно этому предложению, Украина будет обязана передать Штатам все права собственности на создаваемый фонд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина и США подписали меморандум по соглашению о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, ее слова приводит телеканал ТСН. Она назвала подписание документа историческим шагом в развитии двусторонних отношений. «Сегодня продвинулись к общему с США соглашению об экономическом партнерстве. Подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение финализировать и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам», — передал слова Свириденко украинский телеканал в своем telegram-канале. Ранее власти Киева получили от США обновленный проект соглашения по использованию полезных ископаемых. Согласно этому предложению, Украина будет обязана передать Штатам все права собственности на создаваемый фонд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...