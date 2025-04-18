В США посочувствовали Украине после подписания меморандума

У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки», — сообщает The New York Times. Издание отмечает, что соглашение не содержит источников финансирования, хотя ранние проекты предлагали перенаправить половину доходов от природных ресурсов Украины в специальный фонд. Также в меморандуме не упомянута обещанная США поддержка в сфере безопасности.
Ранее США предложили Украине создать Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития, предусматривающий компенсацию всей американской помощи за счет будущих доходов от природных ресурсов страны. Управление фондом и ключевые решения должны были оставаться за американской стороной, а соглашение не содержало гарантий безопасности для Киева, что вызывало споры и критику со стороны украинских политиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.