В США посочувствовали Украине после подписания меморандума

NYT: у Киева не было выбора, кроме подписания меморандума с США
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У Киева не было выбора, кроме подписания меморандума с США
У Киева не было выбора, кроме подписания меморандума с США Фото:

У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки», — сообщает The New York Times. Издание отмечает, что соглашение не содержит источников финансирования, хотя ранние проекты предлагали перенаправить половину доходов от природных ресурсов Украины в специальный фонд. Также в меморандуме не упомянута обещанная США поддержка в сфере безопасности.

Ранее США предложили Украине создать Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития, предусматривающий компенсацию всей американской помощи за счет будущих доходов от природных ресурсов страны. Управление фондом и ключевые решения должны были оставаться за американской стороной, а соглашение не содержало гарантий безопасности для Киева, что вызывало споры и критику со стороны украинских политиков.

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У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «У Украины не было иного выбора, кроме как подписать какую-то версию сделки», — сообщает The New York Times. Издание отмечает, что соглашение не содержит источников финансирования, хотя ранние проекты предлагали перенаправить половину доходов от природных ресурсов Украины в специальный фонд. Также в меморандуме не упомянута обещанная США поддержка в сфере безопасности. Ранее США предложили Украине создать Американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции и развития, предусматривающий компенсацию всей американской помощи за счет будущих доходов от природных ресурсов страны. Управление фондом и ключевые решения должны были оставаться за американской стороной, а соглашение не содержало гарантий безопасности для Киева, что вызывало споры и критику со стороны украинских политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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