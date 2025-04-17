17 апреля 2025

Популярная марка бензина побила годовой рекорд по стоимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Оптовые цены на АИ-95 выросли до максимума
Оптовые цены на АИ-95 выросли до максимума Фото:

Биржевые котировки показывают резкий рост оптовых цен на бензин. Стоимость популярной марки АИ-95 достигла максимум с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант». 

«На бирже стоимость АИ-95 выросла на 3,7%, достигнув 59,71 тыс. рублей за тонну — это максимум с начала года. АИ-92 подорожал на 4,32%, до 53,2 тыс. рублей, обновив двухмесячный рекорд. Только за 17 апреля котировки обеих марок прибавили около 1,5%», — пишет газета «Коммерсант».

Как отмечает источник издания, на рынке в апреле традиционно сокращается производство бензина из-за техобслуживания НПЗ, что вызывает опасения дефицита. Покупатели, стремясь запастись топливом, провоцируют временный рост цен.

Особенно заметно подорожал АИ-95, а его выпускают меньше, чем АИ-92, при высоком спросе. По данным Reuters, в апреле простаивающие мощности НПЗ по первичной переработке нефти выросли на 32,8%. Несмотря на отсутствие объективных причин для резкого подорожания, рыночные ожидания перебоев продолжают давить на котировки.

Ранее сообщалось, что в заправки готовятся к росту цен на бензин и дизель, а власти пообещали держать на контроле цены на топливо. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, внутренний рынок нужно обеспечить необходимыми объемами нефтепродуктов. Это касается топлива, масел, битума и других продуктов, которые обеспечивают развитие экономики страны.

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Биржевые котировки показывают резкий рост оптовых цен на бензин. Стоимость популярной марки АИ-95 достигла максимум с начала года. Об этом сообщает «Коммерсант».  «На бирже стоимость АИ-95 выросла на 3,7%, достигнув 59,71 тыс. рублей за тонну — это максимум с начала года. АИ-92 подорожал на 4,32%, до 53,2 тыс. рублей, обновив двухмесячный рекорд. Только за 17 апреля котировки обеих марок прибавили около 1,5%», — пишет газета «Коммерсант». Как отмечает источник издания, на рынке в апреле традиционно сокращается производство бензина из-за техобслуживания НПЗ, что вызывает опасения дефицита. Покупатели, стремясь запастись топливом, провоцируют временный рост цен. Особенно заметно подорожал АИ-95, а его выпускают меньше, чем АИ-92, при высоком спросе. По данным Reuters, в апреле простаивающие мощности НПЗ по первичной переработке нефти выросли на 32,8%. Несмотря на отсутствие объективных причин для резкого подорожания, рыночные ожидания перебоев продолжают давить на котировки. Ранее сообщалось, что в заправки готовятся к росту цен на бензин и дизель, а власти пообещали держать на контроле цены на топливо. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, внутренний рынок нужно обеспечить необходимыми объемами нефтепродуктов. Это касается топлива, масел, битума и других продуктов, которые обеспечивают развитие экономики страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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