В Мытищах почти на 2 квадратных километрах полыхает склад

Пожарные оперативно приехали на место для ликвидации возгорания
В подмосковных Мытищах загорелось здание склада. Пожар распространился на площадь около двух квадратных километров, рассказали в МЧС. Специалисты ведомства приступили к ликвидации горения.
«В Мытищах горит здание склада на 1 800 квадратах. На месте работают 54 сотрудника и 17 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
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