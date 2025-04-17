17 апреля 2025

В Мытищах почти на 2 квадратных километрах полыхает склад

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные оперативно приехали на место для ликвидации возгорания
Пожарные оперативно приехали на место для ликвидации возгорания Фото:

В подмосковных Мытищах загорелось здание склада. Пожар распространился на площадь около двух квадратных километров, рассказали в МЧС. Специалисты ведомства приступили к ликвидации горения.

«В Мытищах горит здание склада на 1 800 квадратах. На месте работают 54 сотрудника и 17 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

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В подмосковных Мытищах загорелось здание склада. Пожар распространился на площадь около двух квадратных километров, рассказали в МЧС. Специалисты ведомства приступили к ликвидации горения. «В Мытищах горит здание склада на 1 800 квадратах. На месте работают 54 сотрудника и 17 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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