С мая некоторым пенсионерам обязаны выплатить до 100 тысяч рублей

В мае 2025 года некоторые категории пенсионеров смогут получить дополнительные выплаты. Такое право предоставят ветеранам Великой Отечественной войны, членам экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности со стажем более 25 лет, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Изменения не носят универсального характера и касаются тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идет о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. Предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — сказал Гаврилов РИА Новости.
Ранее стало известно, что с 1 мая некоторым категориям россиян будет повышена фиксированная выплата к пенсии. Повышение коснется граждан, которые в апреле отметили 80-летний юбилей или получили первую группу инвалидности. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в феврале 2025 года достиг 23 229 рублей. В аналогичный период прошлого года сумма составляла 20 800 рублей.
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