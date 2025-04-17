17 апреля 2025

Россия поставила рекорд по расчету за импортные товары в рублях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия успешно сократила использование недружественных валют
Россия успешно сократила использование недружественных валют Фото:

Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. Об этом сообщают СМИ. 

«Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. Рубль становится главной внешнеторговой валютой страны. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ. 

Отмечается, что это позволяет России и ее торговым партнерам избежать зависимости от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. Доля рублевых платежей при оплате импорта из стран Азии достигла рекордных 49,6%. На валюты недружественных стран пришлось всего 10,2% азиатского импорта, а на прочие валюты — 29,3%, пишет издание.

Ранее URA.RU писало, что к концу 2025 года рубль может упасть до 103-105 за доллар и 14,3-14,5 за юань. Это связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. Об этом сообщают СМИ.  «Россия успешно сократила использование недружественных валют, таких как доллар и евро, как в международных резервах, так и в платежах. Рубль становится главной внешнеторговой валютой страны. В феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%», — сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ РФ.  Отмечается, что это позволяет России и ее торговым партнерам избежать зависимости от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. Доля рублевых платежей при оплате импорта из стран Азии достигла рекордных 49,6%. На валюты недружественных стран пришлось всего 10,2% азиатского импорта, а на прочие валюты — 29,3%, пишет издание. Ранее URA.RU писало, что к концу 2025 года рубль может упасть до 103-105 за доллар и 14,3-14,5 за юань. Это связано с ожидаемым сокращением профицита внешней торговли и уменьшением объема погашений валютного долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...