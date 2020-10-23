Николай Цуканов возглавил наблюдательный совет научно-образовательного центра на базе УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заявка УрФУ на федеральное финансирование межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) будет рассмотрена уже в ноябре. Об этом заявил на заседании наблюдательного совета НОЦ ректор вуза Виктор Кокшаров. Заседание провел глава совета, полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

«До 26 октября мы должны будем провести окончательный сбор данных для этой заявки, с 1 по 6 ноября они будут собраны в пакет и подписаны инициатором — губернатором Свердловской области. И потом нам надо доставить пакет документов в Минобрнауки до 18:00 9 ноября. До 30 ноября планируется рассмотрение заявки. И мы готовим презентацию, чтобы на заседании комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой она была представлена от имени наблюдательного совета», — пояснил Виктор Кокшаров.

По его словам, на текущий момент заявки на участие в НОЦ подали уже 99 предприятий Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Из них 39 прислали документы, 12 обещают сделать это до 26 октября. С 30 предприятиями работа ведется, но документы пока не представлены, остальные же не проявляют активности, и в НОЦ, по всей видимости, не войдут (по крайней мере, на первом этапе).

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В программу НОЦ войдут прорывные технологические проекты в ракетно-космической отрасли, сфере энергетики, машиностроения, городского транспорта, медицины. В общей сложности на первом этапе НОЦ охватит 10 проектов, финансирование по которым уже подтверждено. В период с 2020 по 2024 год сумма инвестиций в НОЦ составит 30,3 млрд рублей. Николай Цуканов пообещал подключить все ресурсы для продвижения заявки УрФУ.